«Или уходите» - Ляшко потребовал от Порошенко дать жителям Украины тепло

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к украинскому президенту Петру Порошенко и премьеру Виталию Гройсману, требуя решить наконец проблему с отоплением. Видеобращение Ляшко было опубликовано в соцсетях.

«Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!», — подчеркнул главный украинский радикал.

По его словам, жители Украины не должны становиться заложниками аморальных и безответственных действий властей. Поэтому, если они не дадут украинцам тепло, то и президент, и премьер обязаны уйти в отставку.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко призвал Порошенко вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в городах Шепетовка и Смела.