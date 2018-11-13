Порошенко навал «враньем» ситуацию с рукопожатием Трампа в Париже

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп не пожал ему руку в Париже – вранье. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что вы говорите, — это вранье. Все, что говорит русское телевидение», — заявил украинский президент журналистам в ответ на вопрос о ситуации с американским лидером.

По словам Порошенко, у него с Дональдом Трампом состоялся во французской столице краткий разговор. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Трамп считал, что это было бы «лишнее рукопожатие», несмотря на то, что Порошенко «пожирал его глазами». Об этом он написал в Twitter.

Напомним, 11 ноября в Париже, в котором состоялись торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президент США Дональд Трамп не удостоил украинского коллегу Петра Порошенко вниманием, он не пожал ему руку. Он поприветствовал мировых лидеров, к которым подошел, чтобы сфотографироваться.