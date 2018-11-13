МЭА рассчитало цены на нефть до 2040 года

Международное энергетическое агентство (МЭА) сделало свой прогноз на цены на нефть на несколько лет вперед. Так, по оценке специалистов, к 2025 году стоимость одного барреля горючего возрастет на 6% и составит 88 долларов. А к 2040 году один баррель нефти будет стоить уже 112 долларов.

Как отмечается в докладе World Energy Outlook, в сентябре текущего года стоимость барреля нефти впервые превысила 80 долларов, что произошло на фоне геополитических событий и спада производства в Венесуэле. Марка нефти при этом не указывается, однако стоимость в данный период выросла у нефти Brent.

Эксперты отмечают, что после падения цен на нефть в 2014 году и расширения производства нефти в США они полагали, что цены на топливо будут оставаться низкими в течение длительного времени. Однако в реальность не подтвердила эти предположения.

Теперь же, согласно прогнозу агентства, цены на нефть будут подниматься еще больше: до уровня 88 долларов за баррель в 2025 году, 96 долларов в 2030 году, 105 долларов в 2035 году и 112 долларов в 2040 году.