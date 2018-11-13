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Младенцы-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Василиса Морозова
04:28 13.11.2018
В течение получаса пожар был потушен, на пепелище были обнаружены тела двух младенцев-близнецов.
Младенцы-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Волгограде
Видео: Волгоград - KP.RU, ВКонтакте

Два двухмесячных младенца-близнеца стали жертвами пожара в частном доме в Волгограде.

Как сообщает СУСК по региону, возгорание произошло в частном доме в Кировском районе, там проживала многодетная семья. Мать отошла в банк, оставив семь детей на мужа. Когда мужчина вышел из дома, произошло возгорание. Горел деревянный дом размерами 10 на 12 метров.

По данным следователей, отцу удалось вывести лишь пятерых детей из горящего дома. До младенцев, спящих в дальней комнате ему не удалось, поэтому дети погибли.

«Жилище семья отапливала электрическим обогревательным прибором.  Возможно именно он стал причиной трагедии», - отмечают следователи.

В настоящее время на месте работает следственная группа, выясняя обстоятельства и причины случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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