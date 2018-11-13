Зашел не через ту дверь: охранник больницы Керчи избил пациента дубинкой

Мужчина в Керчи, пришедший в местную больницу, чтобы сдать кровь и сделать флюорограмму, столкнулся с грубостью работников учреждения и даже получил несколько ударов дубинкой от охранника. Причиной такого отношения к пациенту стало то, что он вошел не в центральную дверь, а с заднего двора поликлиники.

Сын посетителя предупредил его, что флюорограмму делают в автобусе, который приезжает на задний двор поликлиники.

«Автобус еще не приехал, поэтому мы с женой припарковали авто на небольшой стоянке и вошли в больницу со стороны заднего двора», – рассказал позже керчанин изданию «События Крыма».

Войдя в дверь мужчина услышал оскорбление в свой адрес от одной из сотрудниц, а когда после этого начал снимать ее на видеокамеру телефона, пытаясь доказать свою правоту, к спору подключился охранник учреждения. Сначала он начал угрожать керчанину электрошокером, а затем достал дубинку и начал наносить ею удары, выгоняя мужчину из здания.

Пациент сразу же написал заявление в полицию. По факту инцидента начато расследование.