Израильские ВВС уничтожили гостиницу Al-Amal на западе Газы

Израильская авиация уничтожила пустое здание бывшей гостиницы Al-Amal на западе Газы.

Как сообщает палестинское информационное агентство Maan, здание было разрушено. По некоторым данным, в результате атаки пострадало восемь человек. Здание располагалось в населенном районе, неподалеку от школы. Как заявили израильские военные, в нем находилась военная разведка ХАМАС. Его, по предварительным данным, использовали для тренировок членов палестинского исламистского движения.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля разбомбили здание телеканала Al-Aqsa, принадлежащего движению ХАМАС. Так израильские военные ответили на массированный обстрел со стороны палестинских боевиков. Израильская армия зафиксировала около 300 пусков ракет из сектора Газа.