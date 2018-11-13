Двадцатиметровая волна обрушилась на серфера: видео
В Португалии серфера накрыла двадцатиметровая волна, но он смог выплыть.
Видео: Pedro Miranda, Youtube
Серфера из Австралии накрыло 20-метровой волной на пляжу в португальском Назаре. Этот момент успел снять на видео один из очевидцев.
Спортсмен держался на гребне волны, но упал и оказался под тоннами воды. Тогда на помощь ему поспешил другой серфер. Он приблизился к нему на гидроцикле и вытащил его на сушу.
Во время ролика автор видео все время восклицает, переживая за 21-летнего автралийца по имени Рассел Бирк.