В Кремле не знают о «причастности» России к сбою GPS на учениях НАТО

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новость о якобы «вмешательстве России» в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО в Финляндии.

По словам Пескова, Москву нередко винят «во всех смертных грехах» и, как правило, эти обвинения не имеют под собою никаких оснований.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны», - заметил Песков.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране во время учений НАТО Trident Juncture. По его мнению, «это послание всем странам, задействованным в маневрах».