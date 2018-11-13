Апофеоз декоммунизации: памятник Ленину на Украине заменили на Чиполлино

В украинском поселке Марковка на месте снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино, сообщил украинский историк Кирилл Галушко в Facebook. По его словам, это стало апофеозом декомунизации.

«В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена», - написал он.

Галушко также опубликовал фото со скульптурой украинского казака с булавой, на которой надпись: «Вас приветствует спортохота». Его установили в Черкасской области на месте памятника создателю первого социалистического государства в мире.

Напомним, на Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации, переименовываются улицы и демонтируются памятники советским деятелям и вождям.