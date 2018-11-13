Половина учителей математики провалила тест Роспотребнадзора

Около половины преподавателей математики не прошли тест по своему предмету, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В исследовании приняли участие 22 тысячи учителей из 67 регионов России. Тестирование происходило анонимно, однако учитывались такие данные, как тип школы, стаж и возраст педагогов.

«По результатам апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой почти половина участников исследования», - сказано в сообщении ведомства.

Примерно четверть учителей получили неудовлетворительный результат по истории, экономике, русскому языку и литературе. Лучше всего участники справились с обществознанием и правом.

Как отметили в Роспотребнадзоре, наиболее высокий уровень подготовки оказался у преподавателей русского языка и литературы.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил, что до 2020 года ведомство планирует разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам.