Определен самый зависимый от туризма город мира

Знаменитый мексиканский город-курорт Канкун признан городом мира, наиболее зависимым от туристов. Как гласит отчет Всемирного совета по туризму и путешествиям, именно туризм генерирует почти половину, а точнее - 49,6% ВВП Канкуна. Эти данные приводит популярный путеводитель Lonely Planet. Наибольшее количество иностранных туристов (63%) на курорте составляют граждане США.

Вторым в списке зависимых от туризма городов стал Марракеш (30,2% ВВП). Одну треть иностранных туристов там составляют французы. Далее по списку расположились Макао (29,3% ВВП), американский Орландо (18,7% ВВП) и турецкая Анталья (17,5% ВВП).

Десятку замкнули Венеция, Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок.