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Житель Волгограда приручил Серого волка: видео

Василиса Морозова
02:35 13.11.2018
Волгоградец Иван Лебедев приручил и держит у себя в квартире настоящего волка.

Житель Волгограда приручил волка и поселил его в своей однокомнатной квартире вместе с двумя маленькими собаками.

По словам массажиста Ивана Лебедева, фермеры в Харабалинском районе обнаружили логово, из которого вытащили шесть волчат. Один из них достался мужчине. Своего почти ручного волка мужчина назвал Серым.

Как рассказывает Лебедев, волк пока еще довольно молодой, ему нет и трех лет. Однако существует вероятность, что хищник изменит свое поведение, когда «заматереет».

«Собаки подбегают к нему и укусят его на морду и губы. Он все еще молодой волк и избегает конфликтов, не пытается доминировать или реагировать», - отметил хозяин.

Мужчина также добавил, что волку все время хочется прогулок, часов пять в день ему оказывается мало. Прохожие уверены, что Серый – собака, или лиса. При этом никто не убегает, поскольку волк пока держит дистанцию и не приближается.

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