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«На Украине мерзнут тысячи людей» - Кличко пожаловался Порошенко на «Нафтогаз»

Валентина Пескова
02:06 13.11.2018
Мэр Киева призвал президента Украины вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в украинских городах.
«На Украине мерзнут тысячи людей» - Кличко пожаловался Порошенко на «Нафтогаз»
Фото: Serg Glovny, Globallookpress

Во многих украинских городах с началом отопительного сезона тепло в дома жителей так и не пришло. Обратить внимание на эту ситуацию президента Украины Петра Порошенко призвал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, виновата в сложившейся обстановке компания «Нафтогаз», которая не дает газ городам. При этом историю с отсутствием газа на Украине, как отметил мэр Киева, «уже проходили».

Сейчас в своих домах в стране «мерзнут тысячи людей». Поэтому, по мнению Кличко, в эту ситуацию должны безотлагательно вмешаться президент и правительство.

Как стало известно ранее, с 12 ноября в украинском городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

При этом в октябре Виталий Кличко оправдался за то, что жителям украинской столицы приходится жить без горячей воды в связи с перебоями в поставках газа. Кличко ответил, что у него есть бойлер, и призвал горожан также стать независимыми от центрального водоснабжения, установив водонагреватели в своих квартирах.

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