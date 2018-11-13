Подрыв автобуса Армии Израиля при обстреле из сектора Газа попал на видео

Боевики группировки «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации ХАМАС) опубликовали видео обстрела пустого автобуса израильской армии. По их словам, был использован ПТРК «Корнет».

Инцидент произошел у северных границ сектора Газа. Как заявили в Минобороны Израиля, в результате обстрела от осколков пострадал один солдат, который в момент взрыва находился рядом с автобусом. Его госпитализировали.

Напомним, ВВС Израиля 12 ноября поразили более 70 целей движения ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа в ответ на массированный обстрел с их территории.