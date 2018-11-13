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В Москве после реставрации открылся дом-музей Ивана Тургенева

Мария Осипова
01:19 13.11.2018
К 200-летию Ивана Тургенева в столице состоялось открытие целого тургеневского квартала и отреставрированного дома-музея писателя.

«Дом Муму», как называют дом-музей Ивана Тургенева, вновь открылся в Москве на улице Остоженка. Знаковое событие приурочено к 200-летию со дня рождения писателя. Масштабно отреставрированный музей - это тот самый особняк, где произошли события, впечатлившие классика на теперь уже программное произведение.

Грустные глаза Муму можно увидеть у сквера на Остоженке. Именно там мел листья немой дворник Андрей, впоследствии ставший прототипом Герасима. И серый дом, в котором в середине XIX века на окраине Москвы жила мать писателя, Варвара Петровна, представшая в повести в образе суровой барыни. Реставраторы постарались точь-в-точь воссоздать места, где часто, пусть и наездами, бывал Тургенев.

«Здесь 1,5 тысячи экспонатов. Это все то, что за очень короткий срок нам удалось найти, отреставрировать, научно описать и доказать принадлежность того или иного предмета к Тургеневской теме, к этому дому. Доказать мемориальность того или иного предмета», - говорит Евгений Богатырев, директор Государственного музея А.С. Пушкина.

Почти все, что есть сейчас в музее, собрано за последние несколько лет - экспонаты из России и Европы. Одна из двух одинаковых ваз для фруктов стояла в доме Тургеневых - позолоченная сверху, внутри фарфор. Ее принесли потомки владельцев дома. Сам писатель завещал все своей возлюбленной Полине Виардо - оперной певице. Но по закону иностранная гражданка не могла унаследовать особняк.

В рабочем кабинете писателя - все в точности как было - портреты гостей на стене, письменный стол. Именно тут он написал свои первые произведения. К воссозданию интерьера реставраторы подошли очень щепетильно, старались не упускать деталей. Этот, как называл его сам Тургенев «тёплый-претеплый дом», он не раз описывал в своих рассказах.

В музее можно увидеть оригиналы переписки писателя с его друзьями, известнейшими современниками - Жорж Санд, Флобер, Золя. Костюмы тургеневских барышень и голливудского актера Райфа Файнса, который сыграл в фильме по Тургеневу «Две женщины». В Париже удалось отыскать работу художника Татищева «Скачущий черкес».

Во дворе дома-музея теперь можно увидеть единственный в Москве памятник Тургеневу, раньше был только бюст у входа в библиотеку его имени.

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