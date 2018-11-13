Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

Американские компании Marvel и Disney выразили соболезнования родственникам и поклонникам Стэна Ли в связи со смертью создателя комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.

«Marvel Comics и Walt Disney Company глубоко опечалены уходом почетного председателя Marvel Стэна Ли. С большой горечью мы выражаем глубокие соболезнования его дочери и брату», - сказано в сообщении компаний.

Ранее сообщалось, что создатель множества культовых персонажей Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет. В последние годы жизни художник страдал от нескольких болезней сразу. Скончался он после резкого ухудшения состояния в клинике.

Стэн Ли вместе с Джеком Керби и Стивом Дитно придумал многих супергероев, в частности Доктора Стрэнджа и «Фантастическую четверку». Кроме того, он появлялся во многих фильмах по своим комиксах.