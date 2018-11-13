СМИ: Десятки мирных жителей погибли после удара коалиции по Дейр-эз-Зору

Жертвами авиаудара по Сирии, который нанесла международная коалиция во главе в США, стали десятки мирных жителей. Как сообщило сирийское госагентство SANA, общее число погибших и раненых составляет более 60 человек, жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Неделю назад та же сирийская провинция уже подвергалась авиаударам с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

Официальные власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирийской арабской республики. Однако представитель Пентагона на это заявила, что боеприпасы, применяемые в Сирии коалицией США, «соответствуют международным нормам».