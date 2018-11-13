«Серьезной операции в Газе не хочет ни Израиль, ни ХАМАС» - военкор об обстрелах

Серьезной операции и военных действий в секторе Газа не хочет ни Израиль, ни ХАМАС, поэтому вся надежда на египетских посредников, которые прилагают титанические усилия, чтобы избежать войны, рассказал «Звезде» военный корреспондент Сергей Ауслендер.

«Я в двух словах напомню с чего все началось. Спецназ генштаба израильской армии проводил операцию в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа, что необычно для израильтян. Они зачастую пользуются данными авиаразведки или агентурными сведениями. Военная цензура запрещает рассказывать о целях операции. Что-то пошло не по плану, спецназ был обнаружен, раскрыт, вступил в бой, вызвал авиаподдержку. Авиация нанесла удары, прикрывая группу, в результате погиб командир группы, еще один офицер получил ранения», - рассказал корреспондент.

По его словам, сразу после этого боевики обстреляли южные города Израиля ракетами, часть из них была перехвачена системой «Железный купол», часть упала на открытой местности. Затем израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

После обеда 12 ноября начались массированные обстрелы израильской территории – дальнобойными ракетами, минометными снарядами, добавил Ауслендер, согласно сообщениям, есть попадания в жилые дома, есть тяжело раненые.

«На юге страны объявлено ЧП, жителям рекомендовано держаться вблизи убежищ. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж и вернулся в Израиль. Идет заседание узкого круга министров. Пока неясно, почему проводилась операция, почему спецназ был раскрыт. Аналитики связывают это с некоторыми уступками ХАМАСу со стороны Израиля - он разрешил передать крупную сумму наличными из Катара в сектор Газа. Кроме этого, вроде достигнута договоренность о возобновлении морского сообщения между Газой и Кипром, Израиль настаивает на физическом досмотре грузов», - сказал военкор.

Ауслендер рассказал, что многие израильские аналитики сходятся во мнении, что наличие нескольких уступок Израиля ХАМАСу подряд заставили движение на какие-то более серьезные шаги.

«ХАМАС утверждает, что причиной эскалации стала последняя операция Израиля, большинство обстрелов проводила более радикальная группировка Джихад, которая тоже базируется в секторе Газа. Нужно подождать утра. В любом случае серьезной операции в Газе не хочет никто – ни Израиль, ни ХАМАС. Поэтому сейчас вся надежда на египетских посредников, прибывших в Газу, которые прилагают титанические усилия, чтобы избежать войны», - заключил корреспондент.

Напомним, ВВС Израиля вечером 12 ноября поразили более 70 целей движения ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа в ответ на массированный обстрел, в результате которого палестинские радикалы выпустили около 300 ракет и снарядов по югу Израиля.