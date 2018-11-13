Люди в белом: специалисты лаборатории войск РХБЗ могут обезвредить любое биологическое оружие

13 ноября в России отмечается 100-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты. В преддверии этой даты корреспонденту «Звезды» Алексею Кошкину, одному из первых из журналистов, удалось побывать в лаборатории войск радиационной, химической и биологической защиты. О существовании этого научного центра неподалеку от центра Москвы знают немногие. И уж тем более, не многие догадываются о его задачах. Здесь могут найти и обезвредить любое биологическое оружие, определить любые токсичные вещества.

Лаборатория 27-го Научного центра оказалась первой в мире, которая в апреле 2013 года, установила вид отравляющего вещества, примененного в Сирии. Эти данные тогда позволили избежать бомбежек НАТО в арабской республике и перейти к планомерному уничтожению запасов химического оружия. Сегодня именно эта лаборатория российских войск РХБЗ, даёт заключения после каждой инсценировки химической атаки в Сирии.

«Лабораторией проведено более семисот арбитражных анализов - проб доставленных с территории Сирии. Все эти данные были переданы руководству министерства обороны и МИДА, и использовались на площадках организации по запрещению химоружия и ООН,» - рассказывает Владимир Фатеенков, руководитель лаборатории химико-аналитического контроля 27-го научного центра.

До сих пор на слуху невинно пострадавшие после спланированных боевиками провокаций сирийские Гута, Дума и военная авиабаза Эш-Шайрат. Как только на территории Сирии объявились главные специалисты по фэйкам из организации «Белые каски», у сотрудников российского научного центра работы значительно прибавилось! И каждый раз они успешно доказывают фальсификацию применения химических боеприпасов.

Сейчас основной очаг напряженности в Сирии - провинция Идлиб, где сосредоточены сотни террористов. По последним данным наемники перевозят туда ядовитые вещества. Однако теперь в Сирии российские военнослужащие готовы отследить передвижение любых опасных грузов. Туда прибыли российские мобильные станции войск радиационной, химический и биологический защиты. С виду обычный бронетранспортер, но установленное в нем уникальное оборудование способно определять 26 видов ядов в большом радиусе. Система мгновенно выведет информацию на монитор.

«При обнаружении отравляющих веществ, в воздухе, выдает световую и звуковую сигнализацию, а также определяет азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, и его тип и боевые концентрации», - поясняет Дмитрий Петров, командир отделения РХБЗ.

Такие мобильные станции войск РХБЗ смогут моментально зафиксировать любую попытку использования отравляющих веществ, в том числе и боевого химоружия. Обстановку около Идлиба сейчас круглосуточно мониторят российские военные полицейские. По словам военнослужащих, ситуация стабильная, но пока в этом районе остаются боевики, провокации возможны в любой момент.