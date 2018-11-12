Палестинские боевики выпустили свыше 300 ракет по югу Израиля

Палестинские боевики продолжают обстреливать Израиль. На данный момент по югу страны уже выпущено более 300 ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные израильской армии. При этом десятки из этих ракет израильским военным удалось перехватить.

Ответственность за обстрелы израильтяне возложили на движение ХАМАС. Армия обороны страны стянула значительные дополнительные силы к границам сектора Газа и готова их применить в случае необходимости.

Ранее стало известно, что израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин, которые были выпущены со стороны сектора Газа. Из них удалось перехватить около 60.

Согласно последним данным, в результате массированной атаки боевиков пострадало не менее десяти жителей Израиля.