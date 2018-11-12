ВВС Израиля разбомбили в Газе телестанцию движения ХАМАС Al-Aqsa

В результате ударов израильских ВВС в секторе Газа было разрушено здание телестанции Al-Aqsa, которая принадлежит движению ХАМАС.

Как сообщает телеканал Al-Hadath, по зданию телерадиовещательной компании было выпущено шесть ракет, после чего вещание прекратилось.

Отмечается, израильские военные применили боевую авиацию в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Израильские истребители, вертолеты и беспилотники атаковали более 70 объектов в секторе Газа.

По данным пресс-службы военного ведомства Израиля, целями их бомбардировщиков стали «террористические позиции на всей территории» анклава. Согласно данным Тель-Авива, боевики выпустили по территории Израиля около 200 ракет и мин, из которых 60 были перехвачены установками ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что десять жителей Израиля были ранены в результате массированного ракетного удара из сектора Газа со стороны ХАМАС. Армия обороны Израиля стянула значительные дополнительные силы к границам сектора Газа.