Xiaomi представила «умный» туалет с голосовым управлением

Китайская компания Xiaomi представила «умную» крышку для унитаза Smart Toilet Cover AI Version, которая управляется голосом, браслетом Mi Band, либо через специальное приложение на смартфоне.

Также для управления можно воспользоваться специальной панелью с кнопками, расположенной на унитазе.

Крышка позволяет настроить температуру, регулировать напор воды, продолжительность ее подачи. Кроме того, устройство оповещает владельца, если он не встает с унитаза более 30 минут.

Приобрести «умную» крышку можно за 190 долларов, пишет GizChina.