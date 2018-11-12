Десять человек пострадали при массированном ракетном ударе по Израилю

Не менее десять жителей Израиля пострадали после массированного ракетного удара из сектора Газа со стороны ХАМАС. Они получили различные ранения, как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Национальной медицинской службе «Маген Давид Адом», шесть пострадавших получили легкие ранения. Еще трое пострадали от контузии или экстремального стресса ввиду ракетных ударов. Количество пострадавших, возможно, не является окончательным.

«Шесть жертв были ранены шрапнелью из стекла и осколками от снарядов, трое пострадали от шока… Все десять пострадавших получили помощь медицинской службы», - говорится в заявлении «Маген Давид Адом» в Twitter.

О массированном ракетном ударе со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа стало известно вечером 12 ноября. По данным израильских военных, те выпустили более 80 ракет, часть удалось перехватить системой ПРО «Железный купол». Боевые самолеты ВВС Израиля в ответ нанесли авиаудар.