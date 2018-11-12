США и Украина собрались противодействовать «Северному потоку - 2»

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов Риком Перри вопрос поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Отмечается, что Порошенко и Перри объявили о начале украинско-американского Стратегического энергетического диалога.

На встрече главы американского энергетического ведомства с украинским лидером стороны говорили и о возможностях противодействия проекту «Северный поток – 2», реализации совместных американо-украинских проектов в ядерной энергетике, а также поставки угля из США в Незалежную.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий умолял лидеров Евросоюза отказаться от участия в последующей реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», поскольку, это, по его мнению, приведет к зависимости Европы от «экономического влияния» России. В свою очередь в Германии отметили, что Берлин поддерживает строительство трубопровода.