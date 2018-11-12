США пообещали России новые санкции

Соединенные Штаты Америки пообещали ввести новые санкции против России после выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.

В Госдепе заявили, что США осуждают «фиктивные» выборы в ДНР и ЛНР, которые прошли 11 ноября. По словам Науэрт, в этом Штаты «солидарны с европейскими партнерами». Дипломат заявила, что ЛНР и ДНР якобы не существуют в рамках минских соглашений и должны быть распущены.

«США присоединяются к нашим европейским союзникам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные выборы в контролируемой Россией Восточной Украине», - цитирует ТАСС Хизер Науэрт.

По мнению Госдепа, за «фиктивными» выборами якобы стоит Москва. В этой связи США, разумеется, планирует ввести против России новые санкции. Каких-либо внятных аргументов в пользу своей версии американская сторона традиционно не предъявила.

На выборах глав народных республик Донбасса, которые проходили 11 ноября, с результатом около 61% голосов победил Денис Пушилин. ЛНР возглавил Леонид Пасечник, набравший 68% голосов избирателей.