Боевики трижды за сутки атаковали пригороды Алеппо

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток было зафиксировано три обстрела западных пригородов сирийского Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - подчеркнул генерал-лейтенант.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

«Гуманитарных акций за прошедшие сутки не проводилось», - отметил начальник Центра по примирению.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1989 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3115,33 тонны.

В городе Алеппо проведено две благотворительных акции. Учащимся школы Фатих Мараши в районе Ашаар передано 150 детских рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. В районе Джулюб нуждающимся жителям передано 150 наборов одежды, 150 одеял, организована раздача одной тонны свежего хлеба.