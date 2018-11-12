База РФ в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов

Группа боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»* в составе 12 человек задержана специальными службами Таджикистана. По предварительной информации, экстремисты якобы собирались осуществить атаки на территории комендатуры российской военной базы в Душанбе.

В настоящее время допрашивают членов террористического формирования. После информации о возможном нападении боевиков, на российской военной базе приняты особые меры безопасности. Представитель базы Владимир Александров отметил, что власти Таджикистана пока официально не информировали российское командование о задержании боевиков.

Группа террористов была задержана 4 ноября. Главарем является Сухроб - житель города Вахдата. Ранее он находился в Киргизии и Иране, а затем через турецкую территорию добрался до Сирии, где воевал на стороне ИГИЛ*, сообщает РИА Новости.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка.