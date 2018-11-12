Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Автор комиксов компании Marvel и создатель множества культовых персонажей Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на дочь писателя.

За последний год Ли страдал сразу от нескольких болезней, включая пневмонию. На прошлой неделе он почувствовал резкое ухудшение и был помещен в клинику, в которой и ушел из жизни.

Стэн Ли долгое время был редактором, писателем и одним из создателей всемирно известной студии комиксов. Его авторству принадлежат десятки культовых персонажей, известных по всему миру, в том числе Человек-паук, Железный человек, Невероятный Халк и множество других.