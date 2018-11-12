Сербская церковь отказалась признать решения Константинополя по Украине

Архиерейский собор Сербской православной церкви подверг критике деятельность Константинопольского патриархата в отношении неканонических украинских церквей. Таким образом, СПЦ официально выступила против решений Константинополя.

«Собор должен с сожалением констатировать, что Константинопольский Патриархат сделал канонически необоснованное решение о реабилитации и признал двух лидеров раскольнических групп Украины - Филарета Денисенко и Макария Малетича, наряду с их епископатом и духовенством», - говорится в сообщении.

Как отмечается в итоговом заявлении собора, оба лидера украинских церквей были в свое время наказания – Макарий лишен преемства, а Филарет подвергнут анафеме. Несмотря на это, Константинополь реабилитировал обоих. В этой связи Архиерейский собор СПЦ призвал все поместные церкви вместе с Константинополем пристально рассмотреть украинский вопрос.

Ранее Синод Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод РПЦ принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.