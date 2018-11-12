Израиль атаковал более 70 целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

Израильская армия атаковала более 70 военных целей в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской территории, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Сообщается, что самолеты, вертолеты и танки поразили цели боевиков группировок ХАМАС и «Исламский джихад».

В понедельник, 12 ноября, палестинская сторона выпустила по территории Израиля около 200 ракет. Системе ПВО «Железный купол» удалось перехватить около 60 ракет. Обстрелам подверглись жилые дома и автобус. Семеро израильтян получил ранения.

Ранее стало известно, что во время боестолкновений погиб израильский военный. Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа шестеро человек погибли.

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.