Израиль атаковал более 70 целей в секторе Газа в ответ на обстрелы
Израильская армия атаковала более 70 военных целей в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской территории, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Сообщается, что самолеты, вертолеты и танки поразили цели боевиков группировок ХАМАС и «Исламский джихад».
В понедельник, 12 ноября, палестинская сторона выпустила по территории Израиля около 200 ракет. Системе ПВО «Железный купол» удалось перехватить около 60 ракет. Обстрелам подверглись жилые дома и автобус. Семеро израильтян получил ранения.
Ранее стало известно, что во время боестолкновений погиб израильский военный. Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа шестеро человек погибли.
Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.