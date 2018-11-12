«Память в честь всех воевавших в Великой Отечественной войне» - в Госдуме поддержали строительство храма ВС РФ

Строительство храмового комплекса Вооруженных сил РФ ведется на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье. Инициатива создания этого сооружения принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

Возведение храмового комплекса ВС РФ поддержали многие общественные деятели, деятели культуры, а также политики и чиновники. Среди них - заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева. По ее словам, строительство храма - это память в честь всех погибших и всех воевавших в Великой Отечественной войне.

«Строительство Главного храма Вооруженных сил России дело общее для каждого из нас: верующих и атеистов, военных и гражданских. Потому что проект Минобороны - это общий наш с вами проект. Всегда люди военные поднимали оружие, когда была опасность, когда нужно было защитить наши семьи, нашу землю. И сегодняшнее строительство храма – это дань памяти людям, благодаря которым мы живем.

Оба моих деда воевали в Великой Отечественной войне. Один из них пятьдесят лет прожил с осколками, и это была та самая память нашей семьи. Возводимый сегодня храм – это память в честь всех погибших и всех воевавших в Великой Отечественной войне, та самая память всех наших народов.

Каждый из нас сегодня может внести посильный вклад, и совсем не важно, какой он будет. Давайте вспомним своих дедов, прадедов, всех тех, кто воевал, и сегодня действительно внесем посильный вклад, потому что люди, поднимающие оружие и защищающие нашу землю, должны знать, что о них всегда будут помнить, и их подвиг никогда не будет переписан», - сказала Ольга Тимофеева.