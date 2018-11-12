СМИ: в Таджикистане задержаны террористы ИГИЛ*, готовившие теракт на российской базе

Специальные службы Таджикистана сообщили об аресте двенадцати боевиков запрещенного в России «Исламского государства»*. Террористы якобы собирались осуществить взрыв на территории комендатуры российской военной базы.

Как заявил источник местного «Радио Озоди», террористы были задержаны четвертого ноября. Главным боевиком группы назван террорист по имени Вахдат, который прежде действовал на территории Ирана и Киргизии, а после перебрался через Турцию в Сирию, чтобы с оружием поддержать ИГИЛ*.

По информации СМИ, сотрудники спецслужбы Таджикистана задержали главаря и провели допрос. В его ходе террорист якобы признался, что главной целью атаки его группы была российская 201-я военная база.

* - запрещенная в России террористическая группировка.