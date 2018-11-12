Израиль стягивает дополнительные силы к сектору Газа

Армия обороны Израиля стянула значительные дополнительные силы к границам сектора Газа и готова к их применению в случае необходимости. Об этом пишет армейская пресс-служба еврейского государства.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск нескольких десятков ракет с палестинской стороны. Под обстрел попали частные дома, а также пассажирский автобус.

Пресс-служба армии опубликовала видео обстрела территории Израиля. На кадрах видно, как в воздухе пролетают ракеты, многие из которых взрываются в воздухе.

Израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин, летевших со стороны сектора Газа, около 60 удалось перехватить средствами противоракетной обороны еврейского государства «Железный купол», другая часть поразила цели Израиля.