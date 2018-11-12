Новейшие китайские истребители пятого поколения J-20 сняли на видео

Полет новейших китайских истребителей пятого поколения J-20 сняли на видео. Демонстрация достижений авиационной промышленности Китая состоялась на выставке Airshow China.

На видеозаписи запечатлена группа истребителей, которая исполняет воздушные фигуры для посетителей выставки. Боевые самолеты совершали маневры в пятидесяти метрах от земли с открытыми оружейными люками.

Новейший истребитель J-20 поступил в военно-воздушные силы Китая в феврале. Первый тестовый полет самолета состоялся в 2011 году. КНР разрабатывает еще один истребитель пятого поколения под названием J-31, причем собираться он будет с российским двигателем.

На данный момент на вооружении стран мира состоят лишь четыре модели истребителей пятого поколения - американские F-22 и F-35, а также российский Су-57 и китайский J-20.