«Вина на дрессировщике» – Запашный прокомментировал нападение леопарда на девочку

Известный российский дрессировщик и директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный высказался о нападении леопарда на ребенка в столичном цирке.

«Ребенок всегда является потенциальной жертвой и любой, даже хорошо воспитанный хищник, проявит агрессию по отношению к ребенку, потому что он чувствует свою силу», - отметил знаменитый укротитель тигров.

Он добавил, что люди, которые работают с хищниками, должны полностью отдавать себе отчет в своих действиях и соблюдать технику безопасности.

«Я считаю, что вина лежит непосредственно на самом дрессировщике, а также человеке, который вел экскурсию. Наверняка это опытный человек, и он должен был предвидеть развитие ситуации и контролировать людей, которые находятся рядом, и в принципе делать все, чтобы во время экскурсии контакта между хищником и человеком не происходило. Здесь обыкновенная человеческая халатность со стечением обстоятельств», - рассказал Запашный.

Напомним, днем 8 ноября хищник покусал четырехлетнюю девочку в холле московского цирка на Цветном бульваре во время экскурсии. К счастью, девочка не получила серьезных травм, врачи диагностировали несколько царапин.