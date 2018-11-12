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Обрушился под ногами: падение женщины под тротуар попало на видео

Вадим Синицын
20:03 12.11.2018
Женщина не успела среагировать и провалилась в огромную яму вместе с плиткой.
Видео: CGTN, YouTube

Плиточный тротуар буквально обрушился под ногами пешехода в Китае. Момент инцидента был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Судя по записи, жительница Китая спокойно шла по тротуару. Однако в какой-то момент прямо под ней в яму провалился огромный кусок плиточного покрытия. Тротуар сперва просел, а затем полностью обвалился. Женщина не успела среагировать и провалилась в огромную яму вместе с плиткой.

Как сообщает местный телеканал CGTN, происшествие имело место в городе Ланьчжоу. После обрушения тротуара полицейские извлекли пострадавшую из образовавшейся ямы, откуда она не могла выбраться самостоятельно. Медики зафиксировали у женщины перелом нескольких ребер.

Ранее похожий инцидент случился в турецком Диярбакыре и также оказался запечатлен на видео. Две девушки буквально провалились под асфальт во время прогулки.  

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