Обрушился под ногами: падение женщины под тротуар попало на видео

Плиточный тротуар буквально обрушился под ногами пешехода в Китае. Момент инцидента был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Судя по записи, жительница Китая спокойно шла по тротуару. Однако в какой-то момент прямо под ней в яму провалился огромный кусок плиточного покрытия. Тротуар сперва просел, а затем полностью обвалился. Женщина не успела среагировать и провалилась в огромную яму вместе с плиткой.

Как сообщает местный телеканал CGTN, происшествие имело место в городе Ланьчжоу. После обрушения тротуара полицейские извлекли пострадавшую из образовавшейся ямы, откуда она не могла выбраться самостоятельно. Медики зафиксировали у женщины перелом нескольких ребер.

Ранее похожий инцидент случился в турецком Диярбакыре и также оказался запечатлен на видео. Две девушки буквально провалились под асфальт во время прогулки.