На мероприятиях по случаю столетия окончания Первой Мировой войны не зачитали письма русских солдат. Торжества прошли в воскресенье, 11 ноября в Париже.

В Кремле заметили, что письма военнослужащих из России не были зачитаны, однако отнеслись к этому с уважением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В тоже время у Триумфальной арки в Париже прозвучали свидетельства очевидцев перемирия из других армий. Были зачитаны письма французского, британского, американского и немецкого военных, а также китайского рабочего и французской девушки.

«На каких языках зачитывали, чьи воспоминания – это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением», - сказал представитель Кремля.

В тоже время Песков выразил уверенность, что Франция помнит о подвигах, совершенных русскими военными.