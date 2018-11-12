Боевая авиация Израиля нанесла «удар возмездия» по сектору Газа

Израиль нанес воздушный удар по позициям ХАМАС в секторе Газа. Авиационный налет стал акцией возмездия в ответ на запуск десятков ракет с палестинской стороны.

Массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю начался вечером 12 ноября. По словам израильских военных, ХАМАС выпустил не менее 80 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

По данным Армии обороны Израиля, как минимум одна ракета или мина с палестинской стороны попала по жилому зданию. Судя по представленным кадрам, здание частично разрушилось и загорелось.

Ранее стало известно, что во время боестолкновений с ХАМАС погиб израильский подполковник. Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа шестеро человек погибли, в их числе глава элитного палестинского формирования Нур Бараке.