Суд заблокировал «Кэшбери»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону заблокировал два сайта финансовой группы «Кэшбери» - кэшбери.рф и cashbery.com, удовлетворив таким образом иск прокуратуры Кировского района.

На момент публикации оба сайта доступны в России. Согласно решению судьи, информация, размещенная на обоих сайтах, вводит в заблуждение потребителей. Теперь Роскомнадзор должен исполнить решение суда, сообщает ТАСС.

Ранее владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что группа компаний прекращает работу с 1 ноября, но при этом пообещал открыть новую через 100 дней.

В сентябре Банк России назвал проект Варданяна одной из самых высокорисковых финансовых пирамид, созданных на протяжении последних лет. Регулятор оценивает ущерб от ее деятельности в три миллиарда рублей.