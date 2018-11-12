ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю

Израильские военные зафиксировали пуски нескольких десятков ракет из сектора Газа. По мнению израильской стороны, в ракетных обстрелах виновато палестинское движение ХАМАС.

Часть ракет удалось перехватить средствами противоракетной обороны Израиля системы «Железный купол». Военные засекли около восьмидесяти пусков, как минимум один человек ранен в результате падения ракеты.

К сектору Газа уже вылетела боевая авиация Израиля. На данный момент военно-воздушные силы уже нанесли несколько авиаударов в ответ на ракетные обстрелы.

Ранее стало известно, что во время боестолкновений с ХАМАС погиб израильский подполковник. Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа шестеро человек погибли, в их числе глава элитного палестинского формирования Нур Бараке.