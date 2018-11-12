Зара рассказала о своем экс-продюсере Малькевиче, задержанном в США

Главный редактор сайта USA Really Александр Малькевич, задержанный ранее в Соединенных Штатах, был продюсером певицы Зарифы Мгоян, известной как Зара. Информацию об этом подтвердила «Звезде» сама исполнительница.

Певица рассказала, что Малькевич был ведущим на ее первой пресс-конференции и через несколько лет он помогал в продвижении ее музыкального материала.

«Нас связывала дружба семьями, могу сказать о нем только хорошее. То, что сейчас происходит – я от этого далека и никак не могу прокомментировать», - отметила Зара.

Малькевича остановили сотрудники ФБР в аэропорту Вашингтона в воскресенье, 9 ноября, когда он после регистрации направлялся на прохождение контроля безопасности. Журналиста отвели в отдельное помещение, где было 19 человек и не предъявляя никаких обвинений устроили ему многочасовой допрос.

Агентов ФБР интересовало так называемое «вмешательство» России в американские президентские выборы 2016 года, ему также сообщили о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иностранного агента. После этого Малькевич покинул США и улетел в Париж, чтобы принять участие в Мировом форуме по свободе Интернета.