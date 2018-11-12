Путин поручил Медведеву разобраться в налоговой нагрузке россиян

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе правительства Дмитрию Медведеву провести анализ налоговой нагрузки на граждан России. Это распоряжение президент дал в ходе заседания с участием членов правительства РФ.

Путин подчеркнул, что необходимо тщательно рассмотреть как прямую фискальную нагрузку на россиян, так и «квазифискальную». По данным профсоюзов, оба типа налогового бремени выросли за последнее время.

Кроме того, президент подчеркнул, что премьер-министру стоит подойти к этом анализу плотно, и выяснить, что происходит «в реальной жизни, а не на бумажках». Предполагается, что экспертный разбор роста налоговой нагрузки затронет различные регионы и профессиональные отрасли.

Ранее Владимир Путин выслушал доклад вице-премьера Дмитрия Козака о мерах, которые принимаются для борьбы с повышением цен на топливо. Козак отметил что Федеральной антимонопольной службе, Роспотребнадзору и Росстандарту даны поручения обеспечить усиленный контроль деятельности так называемых независимых автозаправочных станций.