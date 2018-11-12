В Ростовской области женщину сбили три машины подряд

В минувшую субботу, 10 ноября на 1042-м километре автотрассы М4 «Дон» женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, по очереди сбили три машины.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, допустил наезд на женщину-пешехода, 1978 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте», — сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

После первого наезда женщину повторно сбил автомобиль ВАЗ-21214, а затем машина марки Iveco. Женщина погибла на месте.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку и устанавливают обстоятельства дела.