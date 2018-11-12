В Кремле прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

Кремль с пониманием относится к необходимости проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов», - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что республики Донбасса отторгнуты украинскими властями и находятся в «состоянии абсолютного эмбарго». Глава пресс-службы российского президента также указал на то, что Киев игнорирует минские договоренности, поэтому ДНР и ЛНР вынуждены самоорганизовываться, чтобы обеспечить свое существование, а также гарантии перед людям, которых бросила Украина.

Напомним, на выборах глав народных республик Донбасса, которые проходили 11 ноября, с результатом около 61% голосов победил Денис Пушилин. ЛНР возглавил Леонид Пасечник, набравший 68% голосов избирателей.