Врачи удалили девушке опухоль весом 22 килограмма

Хирурги Томской областной клинической больницы (ТОКБ) удалили доброкачественную опухоль матки весом 22 килограмма. Пациенткой оказалась молодая девушка с фибромиомой матки, которая образовалась из мышечной ткани.

Новообразование появилось 10 лет назад: оно не проросло в соседние органы, но оказалось связано с кровеносными сосудами, питающими сальник, толстую и тонкую кишку. Опухоль фактически заставляла работать весь организм на себя за счет огромного количества питающих ее кровеносных сосудов. Гигантские размеры и связь сосудов осложнили операцию – ассистирующим хирургам пришлось держать опухоль на весу, пока врачи выполняли свою работу.

«Нам удалось избежать массивной кровопотери, что стало возможным благодаря эмболизации маточных артерий, проведенной накануне», - пояснила заведующая гинекологическим отделением ТОКБ Наталья Балакшина.

Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что после 10 дней интенсивной терапии молодой организм пациентки восстановил все функции. Девушка чувствует себя хорошо и уже приступила к работе.