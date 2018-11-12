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Врачи удалили девушке опухоль весом 22 килограмма

Дарья Муромова
17:51 12.11.2018
Пациенткой оказалась молодая девушка с фибромиомой матки, которая образовывалась из мышечной ткани в течение 10 лет.
Врачи удалили девушке опухоль весом 22 килограмма
Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress

Хирурги Томской областной клинической больницы (ТОКБ) удалили доброкачественную опухоль матки весом 22 килограмма. Пациенткой оказалась молодая девушка с фибромиомой матки, которая образовалась из мышечной ткани.

Новообразование появилось 10 лет назад: оно не проросло в соседние органы, но оказалось связано с кровеносными сосудами, питающими сальник, толстую и тонкую кишку. Опухоль фактически заставляла работать весь организм на себя за счет огромного количества питающих ее кровеносных сосудов. Гигантские размеры и связь сосудов осложнили операцию – ассистирующим хирургам пришлось держать опухоль на весу, пока врачи выполняли свою работу.

«Нам удалось избежать массивной кровопотери, что стало возможным благодаря эмболизации маточных артерий, проведенной накануне», - пояснила заведующая гинекологическим отделением ТОКБ Наталья Балакшина.

Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что после 10 дней интенсивной терапии молодой организм пациентки восстановил все функции. Девушка чувствует себя хорошо и уже приступила к работе.

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