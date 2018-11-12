Опубликован трейлер мультфильма «История игрушек 4»

Мультипликационная студия Pixar опубликовала в Сети новый трейлер давно ожидаемой фанатами четвертой части мультфильма «История игрушек». Ролик доступен в YouTube.

Как следует из видео, в новой части зрителей ожидает возвращение давно знакомых героев серии - ковбоя Вуди и астронавта Базза. Режиссером стал Джош Кули, известный созданием мультфильмов «Головоломка» и «Вверх». Картина выйдет на экраны летом 2019 года.

Ранее был составлен список лучших мультфильмов в истории. По версии издания Usa Today, третье место в этом рейтинге заслужила предыдущая часть «Истории игрушек». Лучшим мультфильмом эксперты признали японскую драму «Могила светлячков».