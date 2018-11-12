В Кремле раскрыли, что сказали Путин и Трамп другу другу в Париже

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга Париже, перекинулись парой слов, однако возможности переговорить у лидеров стран не было. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда», - отметил он.

Путин и Трамп, а также лидеры свыше 70 стран встретились в Елисейском дворце во время рабочего завтрака. Главы государств прибыли на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам представителя Кремля, Путин и Трамп планируют обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Полноценные переговоры двух лидеров состоятся в Буэнос-Айресе, на саммите G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Однако «железобетонных договоренностей» на этот счет пока нет, отметил Песков. Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что количество проблем в отношениях между Россией и США увеличивается с каждым днем.

Полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки, она продолжалась четыре часа.