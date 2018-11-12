Москва попала в список лучших городов мира

Российская столица попала на шестое место в списке лучших городов мира. Рейтинг под названием World's Best Cities составлен международной компанией Resonsnce.

На первых пяти строчках рейтинга расположены Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона соответственно. После Москвы в списке следуют Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Для составления рейтинга эксперты оценивали города мира по сложной системе из 23-х критериев. В их числе состояние рынка труда, уровень экологии, доступность жилья и развитость инфраструктуры.

Ранее российская столица вошла в другой рейтинг, составленный изданием The Telegraph. По версии газеты, Москва входит в топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмарками.