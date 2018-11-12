В ТЦ в Минске обвалился потолок: кадры с места

В одном из торговых центров в Минске обвалился потолок. Одна девушка получила травмы, она госпитализирована.

ЧП произошло в понедельник, 12 ноября в ТЦ «Арена-Сити», сообщает МЧС Белоруссии. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, а также сотрудники МЧС и милиция. По данным очевидцев, из здания на носилках вынесли девушку, еще один человек пострадал, но он смог передвигаться самостоятельно.

Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, сообщает белорусский портал TUT.BY. Причины инцидента устанавливаются.