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В ТЦ в Минске обвалился потолок: кадры с места

Андрей Аркадьев
16:54 12.11.2018
У здания торгового центра «Арена-Сити» дежурят несколько машин скорой помощи.
Фото: 12MINSK, twitter
Видео: NN VIDEO TV, YouTube

В одном из торговых центров в Минске обвалился потолок. Одна девушка получила травмы, она госпитализирована.

ЧП произошло в понедельник, 12 ноября в ТЦ «Арена-Сити», сообщает МЧС Белоруссии. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, а также сотрудники МЧС и милиция. По данным очевидцев, из здания на носилках вынесли девушку, еще один человек пострадал, но он смог передвигаться самостоятельно.

Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, сообщает белорусский портал TUT.BY. Причины инцидента устанавливаются.

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