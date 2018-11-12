Порошенко признал Украину одной из беднейших стран Европы

Президент Украины Петр Порошенко сделал очередное поразительное открытие в области экономики. Украинский лидер заявил, что его государство является «одной из беднейших стран в Европе».

Как сообщает украинское издание «Экономическая правда», это заявление Порошенко озвучил на заседании Совета регионального развития в столице Украины. По его словам, страна якобы восстановила экономический рост, но все равно остается одной из самых бедных стран континента.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», - заявил Порошенко на заседании.

Кроме того, украинский президент прокомментировал и очередное повышение тарифов на газ для населения страны. По его словам, обойтись без этого было нельзя, поскольку отказ от решения лишил бы Украину транша МВФ, а без него о развитии экономики пришлось бы забыть.